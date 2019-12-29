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Какая зима, такой и снеговик: в сети показали забавное фото из Днепра

воскресенье, 29 декабря 2019, 02:22
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Несмотря на отсутствие снега, в преддверии новогодних праздников украинцы занимаются зимними развлечениями, в том числе – лепкой снеговиков.

Соответствующее фото было опубликовано в Telegram-канале "Х**вый Днепр".

На снимке можно увидеть довольно своеобразного "снеговика", сделанного из некоего неизвестного материала. Заметили его, как сообщается, в Днепре, на улице Краснозаводской.

"Какая зима, такой и снеговик", – кратко прокомментировали снимок авторы поста.

Как ранее сообщал "Апостроф", в России на сайте бесплатных объявлений появились несколько предложений о продаже снега к Новому году.

Синоптики также прогнозируют, что в ночь на 1 января 2020 года в Киеве снега ждать не стоит. Температура будет ниже ноля, однако осадков не ожидается.

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