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Украинская делегация может возобновить работу в ПАСЕ: первые подробности

понедельник, 13 января 2020, 15:32
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Уже до конца текущей недели украинский парламент может принять решение о возобновлении участия Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

13 января об этом в социальных сетях сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Сегодня это решение будет утверждено на комитете по международным делам Верховной Рады Украины", - пишет он.

Отметим, что ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января во французском Страсбурге.

Ранее сообщалось, что 17 сентября прошлого года в Украине определили состав украинской делегации в ПАСЕ.

Как сообщал "Апостроф", ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что Украина готова к конструктивным переговорам с российскими коллегами в ассамблее.

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