В "Слуге народа" сделали неожиданное заявление по скандальным "пленкам Гончарука"

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что опубликованные в сети аудиозаписи якобы разговора премьер-министра Алексея Гончарука с коллегами по Кабмину и руководством Нацбанка были сфабрикованы. Однако он не отрицает, что на аудио голос Гончарука, и утверждает, что была "склейка" разговора.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Наш".

"Это просто нарезка каких-то фраз разных людей в разное время, чтобы сотворить сенсацию. ... Как я понимаю, это была "склейка" стратегической сессии по финстабильности, которая продолжалась три часа", - добавил Арахамия.

Глава фракции "Слуга народа" считает, что записи опубликовал один из участников этой стратегической сессии.

Комментируя слова, которые якобы звучат на аудио от имени Гончарука, о том, что у президента Владимира Зеленского "пустота в голове", Арахамия сказал, что премьер и глава государства должны выяснять свои отношения лично.

"Я не думаю, что у него (Гончарука - "Апостроф") такая позиция. Я много раз был на совещаниях, я вижу, как он уважает нашего президента, как они уважают друг друга. Если выдергивать из контекста, то потом могут быть "чудесные" нарезки", - сказал глава президентской фракции.

Как сообщал "Апостроф", премьер-министр Украины Алексей Гончарук якобы написал заявление об отставке после обнародования аудиозаписи его разговора.

Однако позже в Кабинете Министров Украины опровергли информацию о его увольнении, а аудиозаписи назвали фейком.