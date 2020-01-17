Спасибо, Галечка: фото переписки "слуги народа" с Гончаруком про его отставку

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова переписывалась с премьер-министром Алексеем Гончаруком по вопросу его заявления об отставке и поддержки фракцией "Слуга народа".
Об этом сообщает издание "Цензор.НЕТ".
Переписку по телефону журналисты сфотографировали в зале Верховной Рады во время заседания 17 января. Гончарук и Третьякова вели беседу о поддержке премьер-министра во фракции "Слуги народа".
- Спасибо, Галечка)) Конечно не буду. Важна позиция фракции (Гончарук)
- Мы ЗА тебя! (Третьякова)
- В тебе я не сомневаюсь)) Вопрос кто МЫ)) (Гончарук)
- 70-80%. Работаем дальше. Жизнь покажет (Третьякова)
- Спасибо, Галечка (Гончарук)
Как сообщал "Апостроф", в сети бурно обсуждают заявление об отставке, которое написал премьер-министр Алексей Гончарук, в пятницу, 17 января, на имя президента Украины Владимира Зеленского.