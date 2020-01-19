В США приняли жесткое решение насчет советника Трампа по России

В США от работы отстранен старший директор по делам Европы и России в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эндрю Пик. Сам чиновник и его окружение причину такого решения не называют.

Как сообщили источники Bloomberg, Пик ушел в административный отпуск на время проведения расследования, связанного с вопросами безопасности.

Именно Пик должен был сопровождать Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе с 21 по 24 января.

Отметим, что Пик был назначен на эту должность в ноябре прошлого года, а до этого он был заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Ирака и Ирана.

Напомним, что обнародованная информация о том, что зарплата директора "Укрпочты" Игоря Смелянского в 2020 году будет превышать оклад президента США Дональда Трампа в два раза, стала поводом для новых шуток в сети.