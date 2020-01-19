RU  UA  EN

воскресенье, 19 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

19 января

10:59
Появилось фантастическое фото рассвета в украинских Карпатах
10:54
В Киеве простятся с жертвами крушения самолета МАУ в Иране: онлайн трансляция
10:29
В Запорожье таксист жестко проучил пассажира, не заплатившего за проезд: видео
10:21
В Киеве зверски убили ветерана АТО: всплыли ужасные подробности
10:10
Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix
10:07
Оригинальные поздравления с Крещением Господним 2020: музыкальные открытки, видео
09:29
Пар за секунды охватил все: появились "адские" кадры момента ЧП с кипятком возле ТРЦ в Киеве
08:38
Появилась меткая карикатура на "устранение" от власти Медведева
08:15
А что, так можно? Сеть взбудоражила новость о продаже украинкой девственности за миллион
07:54
Боевики подло атаковали ВСУ на Донбассе: есть погибший, много раненых
07:34
Над Украиной пролетели десятки спутников Маска, карта
07:17
В Киеве "копы" жестко наказали нарушителя ПДД, все попало на видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В США приняли жесткое решение насчет советника Трампа по России

воскресенье, 19 января 2020, 09:48
переглянути новину українською

В США от работы отстранен старший директор по делам Европы и России в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эндрю Пик. Сам чиновник и его окружение причину такого решения не называют.

Как сообщили источники Bloomberg, Пик ушел в административный отпуск на время проведения расследования, связанного с вопросами безопасности.

Именно Пик должен был сопровождать Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе с 21 по 24 января.

Отметим, что Пик был назначен на эту должность в ноябре прошлого года, а до этого он был заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Ирака и Ирана.

Напомним, что обнародованная информация о том, что зарплата директора "Укрпочты" Игоря Смелянского в 2020 году будет превышать оклад президента США Дональда Трампа в два раза, стала поводом для новых шуток в сети.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Катастрофа МАУ показала, что Запад не доверяет Киеву - канадский аналитик

Увольнение без увольнения: почему блеф не спасет Гончарука от проблем

На волоске от увольнения: "конец эпохи бедности" или начало конца Гончарука

Жертва революции или защитник национальных интересов: пойдет ли Зеленский по стопам Керенского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: