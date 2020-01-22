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США анонсировали ограничения на въезд в страну для жителей семи стран: кто попадает в список

среда, 22 января 2020, 14:02
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Президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести иммиграционные ограничения в отношении граждан семи стран. В частности, в список попали Беларусь, Киргизия, Эритрея, Мьянма, Нигерия, Судан и Танзания.

Как сообщает западная пресса, список может быть расширен.

Известно, что в США смогут въезжать только чиновники или владельцы определенных виз из этих стран. Более того, граждане перечисленных государств могут получить запрет на участие в лотерее грин-карт.

Запреты могут ввести уже с 27 января.

Тем временем в Беларуси заявили, что им пока ничего не известно о возможном запрете.

Напомним, что украинцам с 2021 года придется платить за въезд в ЕС. Теперь для въезда в Шенгенскую зону необходимо будет пройти дополнительную проверку.

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