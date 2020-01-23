Зеленский сделал важное заявление об обмене пленными с боевиками ЛДНР и Россией

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с рабочим визитом в Израиле, сделал новое заявление об обмене пленными с Россией и боевиками ДНР-ЛНР.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

По словам президента, Украина ведет переговоры об освобождении граждан, находящихся на временно оккупированной территории и в России.

"Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Будем готовить этот трек - обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек - мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев - всех, включая крымских татар , других украинцев, находящихся на территории России", - сказал Глава государства в комментарии СМИ в Иерусалиме.

Подробнее о предновогоднем обмене пленными читайте в материале "Апострофа": Мы рады возвращению пленных, но Россия уничтожила все наши принципы.