Правда была принесена в жертву: эксперт указала на тревожный момент с "давлением" ЕС на Россию

В Украине замалчивается отсутствие должного влияния ЕС на Россию в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе. Это доказывает, как минимум, отсутствие результатов переговоров в рамках "нормандского формата".

Об этом рассказала в интервью "Апострофу" независимый политический аналитик Ариана Гиць.

"Лидеры ЕС продолжают видеть немецко-французское посредничество одним из главных путей борьбы с российской агрессией. Однако, очевидным и неоспоримым фактом является то, что Россия ведет войну против Украины почти полные 6 лет. И это все, что нужно знать об эффективности формата переговоров с Кремлем", - говорит она.

При этом, Гиць отмечает, что Запад не принял достаточных мер, чтобы не оставить Путину никакого другого выбора, кроме как уйти из Украины.

"Россия не получила убедительных стимулов делать уступки хотя бы в чем-то. Санкционный режим очень слаб. Он абсолютно не соответствует тяжести нарушений норм международного права, допущенных Россией. Ни одно правительство или международная организация даже не признали официально Россию государством-агрессором, которая ведет межгосударственную войну против Украины. Как следствие, Кремль до сих пор сохраняет право вето в Совбезе ООН и ОБСЕ, что лишает международное сообщенство возможности принять эффективные меры для изгнания Путина из Украины (сейчас Россия имеет второе по численности представительство в наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе! Агрессор следит за собой!). Украинцы должны кричать на каждом углу о гигантском провале Запада в вопросе признания правды о войне с Россией. Однако, украинцы боятся навредить шаткому проукраинскому альянсу на Западе, поэтому правда была принесена в жертву шатким западным полумерам", - продолжает эксперт.

По ее мнению, роль Германии и Франции в качестве посредников вызывает все больше вопросов.

"Обе страны были главными двигателями идеи возвращения России в ПАСЕ. Германия строит газопровод "Северный поток-2", который прямо подрывает роль Украины как страны-транзитера и подставляет ее под все возможные угрозы безопасности со стороны России. Франция открыто стремится к политике "нормализации" отношений с Кремлем. Макрон обещает вложить миллиардные инвестиции в управляемую мафией Россию, а не в реформированную Украину. Вот вам и четкий сигнал для украинских проевропейских реформаторов. Берлин и Париж предпочитают realpolitik, а не принципы. В результате, мы видим возобновление попыток изобразить войну с Россией как внутреннюю проблему Украины", - уточнила аналитик.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Украинцы должны на всех углах кричать об огромных провалах Запада - канадский аналитик.