Украина нанесла еще один "удар" по России в ПАСЕ: что происходит

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о новой победе украинской делегации в ПАСЕ.

Об этом он написал в Telegram.

"Теперь оспорено избрание вице-президентом ПАСЕ от России Петра Толстого. Чтобы стать вице-президентом Ассамблеи ему прийдется пройти процедуру тайного голосования. Посмотрим, сколько проголосует за этого верного "путинца", - написал он.

Кроме того, в ПАСЕ оспорены полномочия Российской делегации по базовым и процедурным причинам. Оказалось, что в составе их делегации депутаты, на которых наложены европейские санкции.

Стало известно, что решение по полномочиям российской делегации будет принято в четверг утром.

Как сообщал "Апостроф", ранее были названы фамилии тех, кто будет представлять Украину в ПАСЕ.