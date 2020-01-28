RU  UA  EN

вторник, 28 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.40
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

28 января

17:04
Украинцев предупредили о штормовой погоде и опасных снегопадах
16:58
Стивен Кинг заявил, что Оскар "сфальсифицирован" в пользу белых мужчин
16:55
Во Львове электроопоры рухнули на авто: видео с места
16:49
Как в Украине пытаются нажиться на вспышке коронавируса из Китая: интересные фото
16:48
Появилась забавная фотожаба на советы по защите от коронавируса из Китая
16:40
Жена MONATIK’а показала неизвестного ранее члена семьи - кому-то милаха даже привидилась куклой
16:22
В России мужчина поджег экс-жену: жуткий инцидент попал на видео
16:17
Любители мемов отыскали нового самого угрюмого кота - это не Grumpy Cat, но взгляд у него еще тот
16:06
В Украине запретят производство известного деликатеса: зарегистрирован проект о защите животных
15:45
Роскошная вилла, бизнес и много охраны: всплыли интересные детали о жизни экс-супруги Януковича в Крыму
14:46
Мадонна похвасталась тайным оружием в гламурном аксессуаре - клинок у певицы всегда под рукой
14:30
MARUV показала романтические фото с мужем - такой пару увидишь не часто
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Это уже не смешно: сеть взорвалась из-за скандального заявления Кивы об украинцах

вторник, 28 января 2020, 15:39
переглянути новину українською

Высказывание народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ильи Кивы, назвавшего "тупым стадом" украинцев, которые чтят память жертв Холокоста и при этом восхваляют Шухевича и Бандеру, вызвало бурю негодования в соцсетях.

Пользователи сети сомневаются в психическом здоровье народного депутата и интересуются реакцией на такие публичные заявления Службы безопасности Украины.

Напомним, народный депутат, используя ненормативную лексику, потребовал от украинцев занять четкую позицию в своем отношении к Холокосту и "пособникам и союзникам нацистов Шухевичу и Бандере".

"Три класса. Букварь курил", "Нужно быстренько лечить эту личность", "Палата номер шесть", "СБУ! Вы где?" - комментируют это высказывание нардепа Кивы в соцсети.

Как сообщал "Апостроф", нардеп из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива, который 22 января в Киеве побил ветерана АТО, может получить три года лишения свободы.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Путин готов сдать ДНР и ЛНР, осталось лишь договориться - Илья Пономарев

Украинцы должны на всех углах кричать об огромных провалах Запада - канадский аналитик

Операция "Транзит": как Россия будет давить на Украину

Катастрофа МАУ показала, что Запад не доверяет Киеву - канадский аналитик

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: