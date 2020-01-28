Это уже не смешно: сеть взорвалась из-за скандального заявления Кивы об украинцах

Высказывание народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ильи Кивы, назвавшего "тупым стадом" украинцев, которые чтят память жертв Холокоста и при этом восхваляют Шухевича и Бандеру, вызвало бурю негодования в соцсетях.

Пользователи сети сомневаются в психическом здоровье народного депутата и интересуются реакцией на такие публичные заявления Службы безопасности Украины.

Напомним, народный депутат, используя ненормативную лексику, потребовал от украинцев занять четкую позицию в своем отношении к Холокосту и "пособникам и союзникам нацистов Шухевичу и Бандере".

"Три класса. Букварь курил", "Нужно быстренько лечить эту личность", "Палата номер шесть", "СБУ! Вы где?" - комментируют это высказывание нардепа Кивы в соцсети.

Как сообщал "Апостроф", нардеп из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива, который 22 января в Киеве побил ветерана АТО, может получить три года лишения свободы.