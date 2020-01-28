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Глава украинской делегации в ПАСЕ сбежала от журналистов, видео

вторник, 28 января 2020, 15:07
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Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько, которая возглавляет украинскую делегацию, принимающую участие в зимней сессии Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), проигнорировала украинских журналистов, фактически сбежав от заданных вопросов.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Pavlovsky News.

На опубликованных кадрах видно, что нардеп Ясько не реагирует на заданный ей вопрос об отношении к судебной реформе в Польше, не замедляет шаг и даже не смотрит в камеру. "Я не даю сейчас комментариев. Коллеги, пожалуйста, у нас сейчас встреча, комментарии я сейчас не могу давать", - сказала она.


Все попытки журналистов услышать хоть что-то по интересующему их вопросу были безуспешными. Нардеп делала вид, что их не замечает, и в конце-концов уехала в лифте.

"Чтобы попытаться взять комментарий у главы украинской делегации - 29 летней Елизаветы Ясько – за ней надо бегать по коридорам. Однако и это не дает результата. По вопросам судебной реформы в Польше главе делегации, видимо, сказать нечего", - говорится в подписи к опубликованному видео.

Как сообщал "Апостроф", один из представителей российской делегации в ПАСЕ заснул на заседании.

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