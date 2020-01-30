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Поддержала Россию: разгорелся скандал из-за голосования в ПАСЕ представительницы Украины

четверг, 30 января 2020, 22:10
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Член делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Юлия Левочкина проголосовала за восстановление полномочий делегации России.

Об этом в Facebook сообщил украинский блогер Александр Нойнец.

Он раскритиковал всю украинскую делегацию в ПАСЕ и обвинил нардепов в сдаче интересов Украины.

"Считается, что украинская делегация в ПАСЕ - это делегация, представляющая интересы Украины. Считается, что украинская делегация в ПАСЕ - это делегация, у нее есть голова, делегация принимает коллективные решения и продвигает общую повестку дня. Если это не так, то это означает, что "украинская делегация" в ПАСЕ отсутствует, а есть только несколько депутатов, никак не связанных друг с другом, а иногда и с Украиной", – написал он.

Нойнец заявил, что парламентское большинство могло бы отозвать Левочкину из состава делегации, однако оно этого не сделало, а глава делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько не отреагировала на инцидент.

"Я очень благодарна всем членам делегации нашей. Для многих выступления сегодня были впервые. Все молодцы! Мы выстояли и это начало нашей новой борьбы", – процитировал Ясько Нойнец.

В сети некоторые пользователи гневно отреагировали на новость о голосовании украинского нардепа.

Подробнее о голосовании читайте в материале "Апострофа": Нагнуть Европу: почему никто не остановил Россию в ПАСЕ.

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