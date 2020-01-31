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Украинская схема: всплыли новые подробности скандала с импичментом Трампа

пятница, 31 января 2020, 23:30
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В США опубликовали новые подробности скандала вокруг президента Дональда Трампа и процедуры импичмента, которую могут начать в отношении него. В статье издания The New York Times говорится, что Трамп попросил своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона помочь с реализацией его планов по Украине в мае прошлого года.

Интересно, что ранее это же издание сообщало, что в книге Болтон говорит, что Трамп в августе заявил ему о желании продолжить задержку выделения 391 миллиона долларов военной помощи Украине до тех пор, пока украинские чиновники не помогут расследовать деятельность демократов.

Сам Трамп утверждение отбросил и уличил Болтона в том, что тот пытается увеличить продажи будущей книги.

В новой публикации говорится, что Трамп давал инструкции по "украинской схеме" во время переговоров с Болтоном в Овальном кабинете в начале мая. На встрече также присутствовали исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни, личный адвокат Трампа Руди Джулиани и юрист Белого дома Пэт Чиполлоне, который возглавляет защиту Трампа на судебном процессе в Сенате.

В книге Болтон отмечает, что Трамп сказал ему позвонить Владимиру Зеленскому, чтобы убедиться, что президент Украины готов встретиться с Джулиани. Сам Болтон говорит, что никогда не звонил президенту Украины по такому вопросу.

Издание считает, что если слова Болтона являются правдой, то они меняют весь таймлайн украинского плана Трампа, и наглядно показывают, что он задумывался значительно раньше, чем считалось до сих пор.

Напомним, что в ходе слушаний Сената США были согласованы правила проведения суда над президентом Дональдом Трампом в рамках процедуры его импичмента.

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