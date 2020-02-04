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Скандал с "перепиской" Кивы с Жириновским высмеяли забавной фотожабой

вторник, 04 февраля 2020, 15:36
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Переписка народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы с российским одиозным политиком Владимиром Жириновским, которую зафиксировали журналисты, стала поводом для фотожабы с изображением президента России Владимира Путина.

Забавную картинку опубликовал в соцсети политтехнолог и блогер Алексей Голубицкий.

На фото изображены президент России Владимир Путин и его верный соратник, уже бывший российский премьер-министр Дмитрий Медведев. "Тебе Кива сегодня писал?" - интересуется у Медведева российский президент. "Нет. Может случилось что?" - удивляется тот в ответ.

Как сообщал "Апостроф", в пресс-службе лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского опровергли его переписку с народным депутатом Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильей Кивой.

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