Россиянин с двойным гражданством: журналисты раскрыли детали про "фаворита" команды Зеленского, видео

Бизнесмен Борис Баум, который с подачи Офиса президента Украины Владимира Зеленского может возглавить орган контроля за игорным рынком, пользуется двойным гражданством, которое запрещено в Украине.

Об этом сообщили журналисты Bihus.Info в сюжете, опубликованном на видеохостинге YouTube.

По информации расследователей, Борис Баум, который в последние 15 лет занимал руководящие должности в ряде компаний, принадлежащих российской группе под называнием "Лужниковские", после получения в прошлом году украинского гражданства продолжает пользоваться другим документом.

В частности для входа в Верховну Раду господин Баум предъявляет паспорт гражданина Латвии.

"Баум - фаворит Зе-команды, которому хотят отдать под контроль игорный рынок - с оборотом около миллиарда долларов. Есть одно но: он до недавнего времени был гражданином Латвии, а без украинского гражданства не мог возглавить госорган. И ничто не остановит назначения, время которого пришло, поэтому с подписи Зеленского, Баум гражданство получил. Вот только от гражданства Латвии он до сих пор не отказался, что является нарушением закона", - сказано в анонсе опубликованного сюжета.





Как сообщал "Апостроф", в Кабинете министров Украины уже есть ряд проектов относительно введения двойного гражданства для украинцев.