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В отместку Путину? Лукашенко удивил странной затеей

четверг, 13 февраля 2020, 19:03
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Президент Беларуси Александр Лукашенко, который недавно выступил против создания союзного государства с Россией, вдруг решил изменить внешний вид герба страны.

Об этом сообщает ресурс TUT.by, ссылаясь на заявление министра Олега Слижевского.

Министерство юстиции Беларуси разработало поправки в законопроект о государственных символах. В рамках нововведений, по словам министра, государственный герб сделают более миролюбивым, чтобы он позитивно воспринимался и в Беларуси, и на международной арене.

По словам Слижевского, звезду в верхней части герба планируют сделать менее милитаризированной, чтобы подчеркнуть, что Беларусь миролюбивое государство.

Как пишет издание, изображения материков на глобусе в нижней части герба станут более четкими и географически выверенными.

Примечательно, что на обновленном гербе, глобус будет повернут так, чтобы была видна европейская часть материка, а на старом гербе видна российская часть материка.

Сроки замены старого герба на обновленный пока не определены, законопроект направлен в парламент.

Отметим, что до 1995 года в Беларуси были другие государственные символы: бело-красно-белый флаг и герб "Пагоня". Изменили их в результате референдума, инициированного Александром Лукашенко. Автором нынешнего герба называл себя Леонид Синицын, в 1995 году он был руководителем Администрации президента. За основу был взят герб БССР.

Как сообщал "Апостроф", в центре Минска 7 декабря прошла акция протеста против интеграции Беларуси и России, о которой заговорили в связи с возможным развитием так называемого Союзного государства.

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