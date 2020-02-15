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Должны дать России шанс: Макрон удивил нелепым заявлением

суббота, 15 февраля 2020, 17:59
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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что России надо дать "стратегический шанс", несмотря на то, что она агрессивная и останется такой в ближайшее время.

Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Макрон подчеркнул, что Россию нельзя блокировать или игнорировать.

"Если вы посмотрите на географию, то увидите, что мы вынуждены что-то делать вместе ... Мы должны дать россиянам стратегический шанс, стратегическую перспективу", - сказал французский президент.

Макрон также заявил, что экономические санкции, введенные после начала российской агрессии против Украины, не принесли ничего положительного ни России, ни Европе.

"Санкции не принесли ничего положительного ни им, ни нам. И, конечно, многое будет меняться. Мы не будем ждать, пока Россия обратится к нам. Я просто хотел сказать, что нам необходимо разработать новую стратегию и быть более решительными, более настойчивыми в общем реагировании на действия России. Мы не должны отходим от своих позиций, но в то же время необходимо установить стратегический диалог. Ситуация, которая есть сегодня, - это самое страшное: мы не разговариваем друг с другом, повсеместно возникают конфликты", - сказал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон считает, что НАТО должен больше внимания уделять борьбе с терроризмом, а не думать о возможных угрозах от России.

Напомним, в Страсбурге, в ходе выступления на открытии осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает идею возвращения в ПАСЕ российской делегации.

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