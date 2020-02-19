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Прикрывалась рукой: нардепа в Раде поймали за интересным занятием, видео

среда, 19 февраля 2020, 15:29
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Народные избранники продолжают заниматься личными делами во время заседаний украинского парламента, когда в зале проходит обсуждения вопросов национальной значимости.

Так, народный депутат от фракции "Батькивщина" Анжелика Лабунская была замечена за игрой на смартфоне во время заседания Рады 19 февраля.

Кроме того, она решала какие-то личные вопросы в переписке. Скорее всего, она общалась со своей помощницей.

Напомним, что в сети высмеяли поведение народных депутатов во время заседания Верховной Рады 18 февраля.

Как ранее сообщал "Апостроф", народного депутата Сергея Рудика заметили на заседании Верховной Рады с часами, за полную стоимость которых можно купить автомобиль.

Ранее народного депутата Михаила Папиева заметили в зале Верховной Рады за раскладыванием карточек других нардепов.

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