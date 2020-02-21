В истории с заселением главы Минздрава в Новых Санжарах произошел неожиданный поворот

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая покинула Новые Санжары, хотя накануне заявляла о готовности остаться с эвакуированными из Китая украинцами.
Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ведомства.
"Госпожа министр сейчас выехала. Вчера она была с нами до 2:00, контактировала с теми работниками, которые работают в боксе. Сегодня она изъявила желание пойти к людям и с ними пообщаться", – сообщил представитель заведения "Новые Санжары" Александр Блинов.
При этом он добавил, что Скалецкая вернется в медцентр, но точно когда - он не знает. По его словам, в заведении останутся еще три представителя МОЗ.
Блинов отметил, что министр может покинуть территорию санатория в любой момент так как здесь действует режим карантина.
Обновлено: Во время брифинга заместитель министра здравоохранения Юрий Коваль сообщил, что Скалецкая не покинула место обсервации, а руководитель учреждения, скорее всего, "просто ошибся".
Напомним, что эвакуированные из Китая украинцы показали, чем их кормят в медцентре в Новых Санжаров в Полтавской области.