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В истории с заселением главы Минздрава в Новых Санжарах произошел неожиданный поворот

пятница, 21 февраля 2020, 16:02
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Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая покинула Новые Санжары, хотя накануне заявляла о готовности остаться с эвакуированными из Китая украинцами.

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ведомства.

"Госпожа министр сейчас выехала. Вчера она была с нами до 2:00, контактировала с теми работниками, которые работают в боксе. Сегодня она изъявила желание пойти к людям и с ними пообщаться", – сообщил представитель заведения "Новые Санжары" Александр Блинов.

При этом он добавил, что Скалецкая вернется в медцентр, но точно когда - он не знает. По его словам, в заведении останутся еще три представителя МОЗ.

Блинов отметил, что министр может покинуть территорию санатория в любой момент так как здесь действует режим карантина.

Обновлено: Во время брифинга заместитель министра здравоохранения Юрий Коваль сообщил, что Скалецкая не покинула место обсервации, а руководитель учреждения, скорее всего, "просто ошибся".

Напомним, что эвакуированные из Китая украинцы показали, чем их кормят в медцентре в Новых Санжаров в Полтавской области.

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