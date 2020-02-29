Достанут из-под земли: появились новые забавные фотожабы на Гончарука и его "преемника"

В сети активно шутят по поводу возможной отставки премьер-министра Алексея Гончарука и его вероятных преемников.

Соответствующие фотоколлажи опубликовал в Facebook блогер Александр Бабак.

В качестве материала для одного из них послужила известная и "мемная" фотография бывшего премьера Владимира Гройсмана, на которой он общается с рабочим.

На другой "фотожабе" герои советского мультфильма "Трое из Простоквашино" находятся в поиске возможного преемника для нынешнего премьера.

Как ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский потребовал собрать внеочередное заседание Верховной Рады на 4 марта. Подозревают, что на нем будет рассматриваться вопрос в том числе и отставки премьера.

Подробнее по этой теме читайте в материале "Апострофа": Опытный папа вместо нерадивого сына: кто станет премьер-министром Украины вместо Гончарука.