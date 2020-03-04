Появилось фото заявления Гончарука про отставку

В сети опубликовали фотографию заявления об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Уже 4 марта украинцы могут получить новое правительство, если отставку премьера поддержат депутаты во время внеочередного заседания Рады.

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Фото опубликовал в своем телеграм-канале народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"За отставку Гончарука проголосовало 23 из 25 членов профильного комитета! Направляем документы для принятия решения в зал", - подписал он фотографию заявления.

Ранее "Апостроф" сообщал, что уже 4 марта новым премьер-министром Украины может стать вице-премьер-министр Денис Шмыгаль, который сменит в должности Алексея Гончарука.