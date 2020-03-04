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Рада готовится решить судьбу Кабмина: онлайн видеотрансляция заседания

среда, 04 марта 2020, 16:06
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В среду, 4 марта, Верховная Рада Украины проводит внеочередное заседание, на котором будут рассматриваться вопросы кадровых изменений в Кабинете министров Украины.

В заседании принимает участие президент Владимир Зеленский, который в своем выступлении жестко раскритиковал работу правительства.

Как ранее сообщалось, кроме темы Кабмина и отставки премьер-министра Алексея Гончарука, возможно на заседании будут рассматриваться также вопросы о должностях главы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника и генпрокурора Руслана Рябошапки.

Стоит отметить, что уволить Гончарука без его заявления, оформленного должным образом, нельзя. Вечером во вторник, 3 марта, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что премьер написал заявление об отставке.

Известно, что во время сбора фракции "Слуга народа" 2 марта президент Владимир Зеленский предложил назначить Дениса Шмыгаля премьер-министром.

Подробнее о причинах перезагрузки Кабмина читайте в материале "Апострофа": Если бы Гончарук стал в позу, началась бы война всех против всех.

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