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Кто может стать новым генпрокурором Украины: фамилии и биография кандидатов

четверг, 05 марта 2020, 15:05
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Место генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки может занять Ирина Венедиктова - в.и.о. главы ГБР - или нардеп Сергей Ионушас.

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на собственные источники.

Голосование за "ротацию" в ГПУ должно состояться 5 марта после 18:30. На повестке дня один вопрос - о недоверии Рябошапке.

Ирина Венедиктова является народным депутатов Верховной Рады Украины, прошла под номером 3 в списке партии "Слуга народа" и ранее была экспертом по вопросам проведения судебной реформы в команде президента Зеленского. Является доктором юридических наук и профессором, работала в Харьковском университете МВД.

Венедиктова временно возглавила ГБР, которое уже прошло переформатирование. Так как 24 декабря Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске ведомства.

Ирине Венедиктовой 41 год, она родилась в Харькове. Закончила Харьковский национальный университет внутренних дел. Была советником в ряде юридических фирм.

Также, по данным LIGA.net, как кандидат на должность генерального прокурора рассматривается депутат от партии "Слуга народа" Сергей Ионушас.

До избрания в Раду он был директором юридической фирмы "Гелон", которая представляла интересы студии "Квартал 95" в судебных процессах.

Ионушас родился 18 октября 1979 года в Санкт-Петербурге. Не смотря на балтскую фамилию и российское происхождение называет себя украинцем. Окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого в Харькове. Магистерский диплом получил в Киевском институте интеллектуальной собственности и права (специальность - интеллектуальная собственность).

Как сообщает "Апостроф", в среду, 4 марта, во время внеочередного заседания Верховная Рада Украины перезагрузила Кабинет министров, проголосовав за его новый состав.

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