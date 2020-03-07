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Гонарук покинул Украину? Журналисты опубликовали интересное фото

суббота, 07 марта 2020, 17:20
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7 марта бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, по информации журналистов, покинул Украину и отправился в столицу Португалии Лиссабон.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Страна", бывший глава правительства воспользовался услугами авиакомпании-лоукостера Wizz Air.

Также в сети обнародовали соответствующую фотографию экс-топ-чиновника Украины в самолете.

В Португалию Гончарук вылетел из аэропорта "Киев" в Жулянах.

Пока журналистам не удалось узнать, по какой причине экс-глава правительства покинул Украину. Также ситуацию пока не комментировал и сам бывший премьер-министр.

Напомним, что 4 марта Верховная Рада отправила в отставку Гончарука. За решение проголосовали 353 депутата, из них 240 голосов дала фракция "Слуги народа".

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