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Элитные авто и недвижимость в Украине и ЕС: опубликована декларация о доходах Андрея Богдана

вторник, 10 марта 2020, 17:54
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Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан перед увольнением с поста впервые подал электронную декларацию.

Об этом говорится в официальном реестре на сайте Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

Поскольку декларация была подана перед увольнением, в разделе доходов она охватывает лишь период с 1 января по 11 февраля 2020 года.

Экс-глава ОП задекларировал в своей собственности 10 земельных участков. Три из них – в селе Козин под Киевом, еще 4 – в селе Забуянье, также в Киевской области. Один земельный участок Богдан имеет в селе Гвоздов Киевской области, один в Киеве и последний – на Львовщине. Крупнейшие из всех участков расположены именно в селе Забуянье – там Богдан имеет более 15 гектаров земли.

Также он задекларировал 6 квартир. Одна из них расположена в Словакии, все остальные в Киеве, где правом пользования этими квартирами владеют дочери Богдана. Также бывший руководитель ОП задекларировал жилой дом площадью 560 квадратных метров в Козине. Кроме этого Богдан внес в декларацию 10 квартир как объекты незавершенного строительства. Он владеет ими на основании инвестиционного договора.

В разделе ценное движимое имущество бывший глава ОП задекларировал три элитных швейцарских часов и пять автомобилей: Tesla Model X, Tesla S85, Mercedes-Benz GL500, Mercedes-Benz Vito 116 CDI, Mercedes-Benz GLS350. Все свои машины Богдан приобрел после 2015 года, а три из них – в 2019 году.

За чуть больше месяца работы в 2020 году Богдан получил 63 тысячи гривен доходов от Государственного управления делами Украины, и еще 20 тысяч гривен от предоставления имущества в аренду. Бывший руководитель ОП имеет много счетов в банках, где в целом хранит свыше 670 тысяч долларов, 338 тысяч евро и свыше 10 миллионов гривен. Также на каждую из четырех дочерей Богдан открыл счета в Словакии, где они имеют от 35 до 49 тысяч евро. Наличными он держит 722 тысячи долларов и 238 тысяч евро.

Как сообщал "Апостроф", ранее экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал ряд жизнерадостных постов со своего отпуска на Сейшельских островах.

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