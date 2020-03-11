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Армия должна уважать: Зеленский выступил с сильным заявлением о ВСУ и войне на Донбассе

среда, 11 марта 2020, 12:13
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В среду, 11 марта, президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Минобороны Украины Андрея Тарана.

По словам президента, важным фактором в назначении Тарана стало отношение армии к главе Минобороны.

"Для меня важнее всего, и это моя ответственность, как относится именно армия к министру оборону. Мы понимаем, что министром обороны согласно стандартам НАТО должен быть гражданский человек. Но у нас идет война и для меня очень важно ,чтобы армия уважала министра обороны. Поэтому, это моя ответственность", - отметил Зеленский.

Также в ходе своего выступления Зеленский прокомментировал последние атаки боевиков на Донбассе и ответные действия ВСУ.

"Я не советую противнику думать, что наше желание мира, ослабляет нашу способность дать отпор. Это не так. Украинские воины уполномочены всегда давать адекватный, мощный ответ на действия агрессора. Тот, кто думает, что можно безнаказанно стрелять в украинских солдат, фатально ошибается. И это доказывает статистика потерь противника в марте", - заявил президент.

Как сообщал "Апостроф", ранее Владимир Зеленский выступил с сильной речью во время вручения премии имени Тараса Шевченко 9 марта.

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