Пересекли "красные линии": Тимошенко жестко высказалась относительно новых "минских протоколов"

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко отреагировала на подписание командой президента Владимира Зеленского новых "минских протоколов".

Соответствующий пост она разместила на своей странице в Facebook.

"Моя позиция была и остается четкой и однозначной. В Украине нет внутреннего конфликта. Есть война России против Украины на Донбассе. Есть оккупированный Россией Крым. Подписанные же документы снова декларируют наличие несуществующей "гражданской войны". Достижение мира не может содержать даже намека на капитуляцию!" - отметила Тимошенко

Политик подчеркнула, что Зеленского уже просили не пересекать "красные линии", которые угрожают национальным интересам, самой независимости и суверенитету.

Однако, протоколы, которые были завизированы посланцами Владимира Зеленского в Минске, вызывают вполне обоснованное возмущение, заставляют усомниться в осознании президентом всех опасностей таких тайных договоренностей. Поддержав эти документы, президент в очередной раз пересек "красные линии", считает лидер "Батькивщины".

"Украине не нужен Минск-3. Украине нужен настоящий мир, а не ежедневная ползучая капитуляция. Но именно эта ползучая капитуляция и является политикой Зеленского. Мы следим за каждым шагом в переговорах с РФ и не позволим президенту ввести в действие ни одного решения, которое бы противоречило нашим национальным интересам. Ставило бы под угрозу наш суверенитет и геополитический выбор. Предавало память солдат, отдавших свои жизни за Родину. Эти документы должны быть денонсированы", - подытожила Тимошенко.