RU  UA  EN

пятница, 13 марта
  • НБУ:USD 25.95
  • НБУ:EUR 28.75
НБУ:USD  25.95
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

13 марта

20:37
Компания Ярославского презентовала архитектурную концепцию нового терминала аэропорта в Днепре
19:38
Как и с чем носить джинсы этой весной: 8 стильных луков на первые теплые дни Lime
19:01
Организаторы Евровидения ответили на разговоры о переносе конкурса из-за коронавируса Lime
18:00
MARUV выпустила первый клип под своим альтер-эго Shlakoblochina - фаны советуют грузить на Pornhub Lime
17:50
Не хотела употреблять наркотики и потеряла друзей: Билли Айлиш поделилась историей своей депрессии Lime
17:43
Любовь очень важна: девушка Киану Ривза рассказала об отношениях с актером Lime
17:05
Люди в панике: украинская модель стала заложницей коронавируса в Италии Lime
16:39
У группы O.Torvald украли уникальную гитару - музыканты пока в полицию не обращались Lime
15:55
Украинские знаменитости снялись в ролике МОЗ о противостоянии коронавирусу Lime
14:30
Бэк МС alyona alyona представила первый трек сольного проекта Elina Elian Lime
13:50
Приговоренного к 23 годам тюрьмы Вайнштейна госпитализировали - что известно о его состоянии Lime
13:34
Ани Лорак похвасталась дочерью-артисткой - девочка позирует под песню мамы Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Пересекли "красные линии": Тимошенко жестко высказалась относительно новых "минских протоколов"

пятница, 13 марта 2020, 21:05
переглянути новину українською

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко отреагировала на подписание командой президента Владимира Зеленского новых "минских протоколов".

Соответствующий пост она разместила на своей странице в Facebook.

"Моя позиция была и остается четкой и однозначной. В Украине нет внутреннего конфликта. Есть война России против Украины на Донбассе. Есть оккупированный Россией Крым. Подписанные же документы снова декларируют наличие несуществующей "гражданской войны". Достижение мира не может содержать даже намека на капитуляцию!" - отметила Тимошенко

Политик подчеркнула, что Зеленского уже просили не пересекать "красные линии", которые угрожают национальным интересам, самой независимости и суверенитету.

Однако, протоколы, которые были завизированы посланцами Владимира Зеленского в Минске, вызывают вполне обоснованное возмущение, заставляют усомниться в осознании президентом всех опасностей таких тайных договоренностей. Поддержав эти документы, президент в очередной раз пересек "красные линии", считает лидер "Батькивщины".

"Украине не нужен Минск-3. Украине нужен настоящий мир, а не ежедневная ползучая капитуляция. Но именно эта ползучая капитуляция и является политикой Зеленского. Мы следим за каждым шагом в переговорах с РФ и не позволим президенту ввести в действие ни одного решения, которое бы противоречило нашим национальным интересам. Ставило бы под угрозу наш суверенитет и геополитический выбор. Предавало память солдат, отдавших свои жизни за Родину. Эти документы должны быть денонсированы", - подытожила Тимошенко.

Фотогалереи

Все
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Читайте также

Путин выстрелил себе в ногу, но Украине от этого не легче

Бимба под Украину: почему ЕС может вслед за Азаровым снять санкции с Януковича

Бороться за зомбированных украинцев на Донбассе будем интересными сериалами - депутат "Слуги народа"

Конфликт на Донбассе: кому выгодна война в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: