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Рада приняла важный закон по обеспечению военных

понедельник, 30 марта 2020, 15:52
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30 марта украинский парламент поддержал изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые позволят обеспечить бесперебойное питание военнослужащих ВСУ и МВД.

Рада готовится принять важные законы: онлайн трансляция заседания 30 марта

За принятие изменений проголосовали 302 народных избранника.

Таким образом, Министерство обороны и МВД отныне имеют возможность продолжить в 2020 году действия договоров, которые были заключены год назад с субъектами хозяйствования.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что до сих пор были риски срыва обеспечения питанием личного состава Вооруженных сил Украины и других составляющих сил безопасности и обороны в связи с возникновением непредвиденных обстоятельств.

Так, особое внимание авторы изменений уделили отказу ООО "ПОНТЕМ.УА", которое отказалось оазывать услуги по питанию в регионах Украины в связи с распространением COVID-19.

Напомним, что 30 марта Верховная Рада приняла законопроект по поводу криминализации вывоза или пересылки через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения.

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