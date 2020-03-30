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В Киеве устроили автомобильную акцию против рынка земли: эксклюзивные фото и видео

понедельник, 30 марта 2020, 11:49
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Фото: А.Гончаров / Апостроф

В понедельник, 30 марта, в центре Киева активисты устроили автопробег против введения в Украине рынка земли, закон о котором в ближайшее время намерена принять Верховная Рада.

Фото с места проведения акции передал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

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"Поскольку улица Грушевского перекрыта, колонну автомобилистов, которые протестуют против принятия Верховной Радой земельного закона, не пропустили, им пришлось выехать на улицу Парковую", - сообщает с места событий наш корреспондент.


Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 27 марта, прошло заседание фракции "Слуга народа" при участии президента Владимира Зеленского, где обсуждали закон о рынке земли. Предполагается, что он вступит в силу с 1 июля 2021 года, когда утихнет ажиотаж вокруг эпидемии коронавирусной болезни.

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