Экс-главу СБУ выдвинули в президенты Украины

Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко станет еще одним из кандидатов в президенты Украины на предстоящих выборах.

Об этом сообщает Громадське.

Так, в четверг, 3 января, состоялся съезд "Движения Валентина Наливайченко справедливость", на котором бывший глава СБУ выдвинули кандидатом в президенты. Отмечается, что делегаты съезда проголосовали за это решение единогласно.

При этом, сам Наливайченко заявил, что в случае победы на выборах откажется от президентского иммунитета, а также внесет в парламент закон об импичменте президента. Также он пообещал "сразу запустить" Антикоррупционный суд.

Как сообщалось, ранее "Самопомич" официально назвала своего кандидата в президенты. Им стал мэра Львова Андрей Садовый.

Подробнее о настроениях украинцев перед выборами-2019 читайте в материале "Апострофа": Настроения украинского общества плохие, - известный социолог.