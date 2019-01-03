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Гриценко - один из лидеров президентского рейтинга - опрос

четверг, 03 января 2019, 17:56

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко имеет наибольший потенциал к росту президентского рейтинга.

Об этом свидетельствует соцопрос, проведенный центром "Социальный мониторинг" и "Украинским институтом социальных исследований имени А. Яременко".

Согласно ему, 7,6% назвали Гриценко вторым возможным кандидатом, за которого проголосовали бы. Это означает, что большинство украинцев, которые уже определились с выбором, рассматривают Гриценко, как лучшую альтернативу. Зеленского своим вторым выбором видят 6,5% опрошенных. Вслед за ним расположилась Юлия Тимошенко. Ее в случае отказа победителя от избирательной гонки, голоса отдали бы 5,5% украинцев.

Вместе с тем, исследование также утверждает, что наибольший антирейтинг имеют Петр Порошенко (никогда бы не проголосовали за него 51,9%), Юлия Тимошенко (28,9%), Юрий Бойко (24,8%) и Олег Ляшко (22 8%).

Опрос проводился с 16 по 22 декабря 2018 года и охватил всю территорию страны за исключением временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и АР Крым.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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