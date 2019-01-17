РУС. | УКР.

четверг, 17 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

17 января

11:36
Свитолина закрутила роман с известным теннисистом: опубликованы фото и видео
11:16
СБУ показала фото и видео с пропагандисткой Путина, выдворенной из России
11:15
Известная россиянка из базы "Миротворца" приехала в Киев, опубликовав видео из центра столицы
11:13
Тарута предлагает привязать зарплату топ-чиновников к улучшению качества жизни украинцев
11:12
Умер продюсер "Иронии судьбы" и "Ночного дозора"
10:56
Может получиться подобие РПЦ: озвучена серьезная угроза для поместной церкви Украины
10:54
В "Динамо" раскрыли любопытные подробности трансфера бомбардира из Испании
10:51
У Тимошенко напомнили ее главные предвыборные обещания по газу
10:49
Как долго Трамп будет "вставлять палки в колеса" по украинскому вопросу: появился интересный прогноз
10:44
Самое вкусное утро: Каменских похвасталась фото с Потапом
10:34
Спецоперация "Одеяло": соцсети бурно отреагировали на поход в президенты Насирова
10:29
​В Украине исчезнут мелкие бумажные банкноты
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Спецоперация "Одеяло": соцсети бурно отреагировали на поход в президенты Насирова

четверг, 17 января 2019, 10:34

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации его кандидатом в президенты на предстоящих выборах.

В сети тут же стали обсуждать этот факт.

Напомним, Кабинет министров освободил Романа Насирова от должности главы Государственной фискальной службы 31 января 2018 года в связи с наличием у него британского гражданства. До завершения судебного процесса чиновник был отстранен от должности. Уже в середине февраля Насиров подал иск о незаконности увольнения.

Отметим, что во время процесса чиновник часто жаловался на плохое самочувствие и наличием клетчатого одеяла, под которым его доставляли в суд на носилках. Позже Насиров заявлял, что одеяло ему "подбросили" сотрудники НАБУ.

Подробнее о скандальном деле Насирова, читайте в материале "Апострофа": Убить монстра: как из-за Насирова Украина осталась без фискалов.

Фотовзгляд

Все галереи
Маланка на Софийской площади в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Марш "левых" кандидатов: зачем из нафталина достали Симоненко и Мороза

Украинские выборы в России: по кому ударит жесткое решение с голосованием

Настроения украинского общества плохие, - известный социолог

С мыслями о президентских: как в Украине выбирали местную власть

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: