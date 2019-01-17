Спецоперация "Одеяло": соцсети бурно отреагировали на поход в президенты Насирова

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации его кандидатом в президенты на предстоящих выборах.

В сети тут же стали обсуждать этот факт.

Напомним, Кабинет министров освободил Романа Насирова от должности главы Государственной фискальной службы 31 января 2018 года в связи с наличием у него британского гражданства. До завершения судебного процесса чиновник был отстранен от должности. Уже в середине февраля Насиров подал иск о незаконности увольнения.

Отметим, что во время процесса чиновник часто жаловался на плохое самочувствие и наличием клетчатого одеяла, под которым его доставляли в суд на носилках. Позже Насиров заявлял, что одеяло ему "подбросили" сотрудники НАБУ.

Подробнее о скандальном деле Насирова, читайте в материале "Апострофа": Убить монстра: как из-за Насирова Украина осталась без фискалов.