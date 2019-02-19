Вакарчук рассказал, почему решил не идти на выборы

Музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук заявил, что ставить личные политические амбиции выше судьбы миллионов украинцев – безответственно.

Об этом он рассказал в интервью для "Украинской правды".

По словам Вакарчука, он задумывался над тем, чтобы выдвигаться на выборы президента в качестве кандидата.

"В какой-то момент, когда все вокруг об этом говорят, ты начинаешь об этом задумываться. Сами по себе рейтинги или какие-то прогнозы политологов относительно моего имени меня никогда не интересовали. Для меня идея идти на выборы, любые - президентские или парламентские, является всего-навсего стратегией в той великой цели настоящих изменений, о которых я вам говорю", – сказал Вакарчук.

Однако, по мнению артиста, должность президента – слишком важный пост, чтобы принимать в связи с ним безответственные решения.

"Я принял для себя ответственное решение, я о нем четко заявил. Вообще, считаю, что когда речь идет о должности президента, то на самом деле это идет речь о судьбе миллионов людей. Ставить собственные политические или в принципе человеческие амбиции выше судьбы миллионов людей - это безответственно. Я - человек ответственный", – заявил он.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Святослав Вакарчук обвинил в неискренности кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского.