Экс-президент Польши сравнил Зеленского с Трампом: будет страшно

У шоумена Владимира Зеленского есть все шансы стать президентом Украины.

В этом уверен экс-президент Польши Александр Квасьневский, передает Liga.net.

"Мир сегодня именно такой. Зеленский не первый и не последний юморист, который пошел в политику. Никто не думал о том, что партия Пяти звезд итальянского комика Беппе Грилло сможет претендовать на победу на парламентских выборах (третье место, 25,5% голосов в 2013 году, - ред.). И то, что Дональд Трамп может стать президентом США. Это исторический момент. Если вы хотите знать мое мнение, то быть президентом без политического опыта - это страшно. Не только для страны, но и для самого человека, которому нужно создать сильное окружение. Это то, чем ты никогда не занимался. Вот, например, я никогда не был космонавтом. И мне сказали, что завтра вы полетите на луну. Я, как реалист, отказался бы", - объясняет экс-президент.

Также он назвал фактор, благодаря которому Зеленский сможет занять кресло президента.

"Демократия решит этот вопрос. Вопрос опыта в этой кампании очень важен. Кандидатов нужно спрашивать, как они собираются решать международные и внутренние вызовы. Но если волна против элит очень сильна, то шансы у Зеленского есть", - говорит он.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский сделал резкое заявление о Коломойском.