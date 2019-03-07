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Одинаковые шансы на второй тур имеют четверо кандидатов в президенты - соцопрос

четверг, 07 марта 2019, 16:46

В президентской гонке окончательно определилась четверка лидеров, которые имеют одинаковые шансы выйти во второй тур выборов.

Об этом свидетельствуют данные Центра социальных исследований "София", который провел опрос во всех областях Украины на подконтрольных территориях с 26 февраля по 4 марта 2019 года.

Если бы президентские выборы проходили в момент опроса, то респонденты, которые обязательно или скорее всего будут голосовать, отдали бы 20,3% голосов - за Владимира Зеленского.

Второе место с 13,9% голосов заняла бы Юлия Тимошенко. 13,1% получил бы Петр Порошенко.

11,7% респондентов отдали бы свои голоса за Юрия Бойко.

Другие кандидаты имеют уровень поддержки менее 10%.

Если бы на момент опроса проходили парламентские выборы, то наилучшие шансы преодолеть 5-процентный барьер имели бы Партия "Слуга народа" (16,9%), ВО "Батькивщина" (13,5%), "Оппозиционная платформа - За Жизнь" (10,3%), Блок Петра Порошенко "Солидарность" (8,9%) и партия "Гражданская позиция" (5,6%).

Другие партии согласно опросу имеют менее 5% сторонников.

Кроме того, во время интервью респондентов спросили: "Каким образом следует добиваться установления мира на Донбассе?".

40,9% опрошенных считают, что путем прямых переговоров с руководством России, а также с представителями ДНР и ЛНР необходимо прийти к мирному решению на основе компромисса.

36,1% убеждены, что победы нужно добиваться дипломатическим и военно-оборонительным путем, сочетая военное сдерживание ЛНР-ДНР и международные санкции против России.

За активные наступательные действия высказались только 9,7% респондентов.

Напомним, что один из кандидатов, Юрий Бойко - предлагает мирный план решения военного конфликта на Востоке Украины, в котором отстаивает идею проведения прямых переговоров с участием всех сторон.

Опрос был проведен с 26 февраля по 4 марта 2019 во всех областях Украины на подконтрольных территориях. Всего опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Метод опроса - индивидуальное интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

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Раздел: ПолитикаВыборы Тема:
Теги: выборы

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