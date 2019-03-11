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В Раде призвали кандидатов в президенты остановить "ядерную войну"

понедельник, 11 марта 2019, 13:15

"Народный фронт" призвал кандидатов в президенты Украины остановить "ядерную войну" и позаботиться о государстве.

С таким заявлением во время согласительного совета председателей фракций парламента выступил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

Он подчеркнул, что избирательная кампания - это время дискуссии, а не "ядерных бомбардировок".

"С каждым следующим днем избирательная кампания начинает напоминать войну на уничтожение. Такое впечатление, что кандидаты в президенты живут по принципу - после выборов хоть потоп. Призываем вас: опомнитесь! Снизьте градус противостояния. Поймите наконец, что избирательная кампания - это время дискуссии, а не "ядерных бомбардировок". Тем более, когда на востоке имеем реального общего врага, который только и ждет, чтобы мы перессорились здесь между собой и стали слабее", - подчеркнул Бурбак.

Он также привел пример государственной позиции лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка, который не выдвигал свою кандидатуру.

"Уважаемые участники выборов. Если вы все будущие президенты, то должны прежде всего заботиться о сохранении государства. Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк не выдвигал свою кандидатуру - именно для того, чтобы консолидировать патриотические силы и не допустить раздора. Это было его государственное решение" , - отметил руководитель фракции.

Он также добавил, что события в Киеве и Черкассах показывают, что в предвыборной истерии очень легко перейти грань закона.

"На этом в любой момент могут сыграть деструктивные силы. Как изнутри страны, так и враждебные диверсанты", - подчеркнул глава фракции "Народного фронта".

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