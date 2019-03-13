РУС. | УКР.

среда, 13 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.50
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

13 марта

14:55
Мы сделали ошибку: в Украине назвали единственный способ победить Путина
14:52
​Компанию Ахметова уличили в "обворовывании" украинцев
14:40
Галкин заказал убийство Киркорова: певец отреагировал на скандал
14:35
Изнасилование ветерана АТО в колонии: жертве пытаются закрыть рот
14:30
В сети показали плачевную разруху у "хозяйственников" на Донбассе
14:22
В Нигерии рухнуло здание школы: сотни людей под завалами, фото
14:10
Формулы "Дюссельдорф+" и "Роттердам+" укрепляют энергонезависимость Украины – политолог
14:03
В Киеве с ножом напали на иностранца: первые подробности
13:48
Притяженья больше нет: Брежнева разозлила сеть отказом от Украины
13:46
Вопросом языка власть отвлекает общество от реальных проблем - Бойко
13:43
Убийства новорожденных: как помочь матерям в депрессии
13:40
Очень переживаем: менеджер Юлии Началовой рассказала о состоянии певицы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленский и Порошенко выходят во второй тур, Тимошенко начала буксовать - соцопрос

среда, 13 марта 2019, 13:36

Лидерами симпатий украинцев остаются Владимир Зеленский и Петр Порошенко, которые, скорее всего, попадут во второй тур выборов президента.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс".

Так, если бы выборы состоялись 10 марта, во второй тур вышли бы Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Среди тех, кто намерен обязательно голосовать, Зеленского поддерживают - 21,3%, а Порошенко - 15,1%.

При этом Юлия Тимошенко начинает буксовать, занимая третье место, и набирая 11,4% голосов.

В топ-5 также попадают Юрий Бойко (9,6%) и Анатолий Гриценко - 6,3%.

Кроме того, респондентам также было предложено спрогнозировать, кто станет следующим президентом Украины (вопрос: "Скажите, а кто из следующих кандидатов, по Вашему мнению, победит?").

Наиболее вероятным победителем на президентских выборах респонденты считают Порошенко - 23,9%. Победу Зеленскому прогнозируют 19,3% опрошенных, а Тимошенко -13,2%.

В победу остальных кандидатов респонденты верят неохотно.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Эффект Зеленского" меняет украинскую молодежь, которая раньше не ходила на выборы - Дмитрий Разумков

У ребят из "Нацдружин" есть оружие, они будут наблюдать за выборами - Андрей Билецкий

На выборах в Украине можно незаметно купить даже миллион голосов - гендиректор КИУ

Технология Путина и другие сюрпризы: как будут побеждать фавориты президентской гонки

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: