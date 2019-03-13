Зеленский и Порошенко выходят во второй тур, Тимошенко начала буксовать - соцопрос

Лидерами симпатий украинцев остаются Владимир Зеленский и Петр Порошенко, которые, скорее всего, попадут во второй тур выборов президента.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс".

Так, если бы выборы состоялись 10 марта, во второй тур вышли бы Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Среди тех, кто намерен обязательно голосовать, Зеленского поддерживают - 21,3%, а Порошенко - 15,1%.

При этом Юлия Тимошенко начинает буксовать, занимая третье место, и набирая 11,4% голосов.

В топ-5 также попадают Юрий Бойко (9,6%) и Анатолий Гриценко - 6,3%.

Кроме того, респондентам также было предложено спрогнозировать, кто станет следующим президентом Украины (вопрос: "Скажите, а кто из следующих кандидатов, по Вашему мнению, победит?").

Наиболее вероятным победителем на президентских выборах респонденты считают Порошенко - 23,9%. Победу Зеленскому прогнозируют 19,3% опрошенных, а Тимошенко -13,2%.

В победу остальных кандидатов респонденты верят неохотно.