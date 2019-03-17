РУС. | УКР.

воскресенье, 17 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

17 марта

13:14
ЕС и США жестко высказались о путинском фарсе в Крыму
13:02
В Днепре неизвестные устроили кровавое ЧП с трамваем: фото и видео
12:45
Под Херсоном школьники избили "слишком умную" одноклассницу
12:38
Люди сгорают: врач Началовой озвучил причины смерти певицы
12:36
Можно раскачивать: в Украине высказались о перспективах третьего Майдана
12:30
Женюсь: Каменских восхитила фанатов стройной фигурой
12:24
Погнали танчики: в сети показали "праздничные" фото с моста в Крым
12:06
Будет не до смеха: на Западе боятся, что Путин съест Зеленского
12:01
Украинец погиб страшной смертью в Польше: фото
11:37
В Украине заговорили о большой войне НАТО за Крым
11:24
Российский спортсмен установил мировой рекорд на лыжах: опубликовано видео
11:23
Боевик на Донбассе устроил "суицидальный шик" ради места в "бригаде 200"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Будет не до смеха: на Западе боятся, что Путин съест Зеленского

воскресенье, 17 марта 2019, 12:06

Западные дипломаты выражают обеспокоенность из-за неподготовленности украинского шоумена, а также кандидата в президенты Владимира Зеленского к занятию высокого поста главы государства.

Об этом пишет Znaj.ua со ссылкой на статью издания The Economist.

"Многие опасаются, что Владимир Путин съест его будто плитку шоколада производства Петра Порошенко", - говорится в статье.

Автор статьи, ссылаясь на мнение украинского политолога Владимира Фесенко, отмечает, что поддерживая Зеленского, украинцы фактически выражают свое отношение к действующей власти, показывая ей "средний палец".

Вместе с тем издание отмечает, что украинцам "будет не до смеха", когда они проснутся 1 апреля и увидят результаты первого тура.

Издание отмечает, что в случае победы Зеленского, никто не знает, что он будет делать дальше. В частности, как отмечает издание, артист никогда не давал четкого ответа относительно сохранения курса на евроинтеграцию, улучшения инвестиционного климата и прекращения войны в Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", ранее команда Зеленского попала в громкий скандал с обещаниями рекордных зарплат учителям в Украине.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Бутерброды в Instagram и штурм YouTube: как кандидаты в президенты завоевывают молодежь

"Эффект Зеленского" меняет украинскую молодежь, которая раньше не ходила на выборы - Дмитрий Разумков

У ребят из "Нацдружин" есть оружие, они будут наблюдать за выборами - Андрей Билецкий

На выборах в Украине можно незаметно купить даже миллион голосов - гендиректор КИУ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: