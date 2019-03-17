Будет не до смеха: на Западе боятся, что Путин съест Зеленского

Западные дипломаты выражают обеспокоенность из-за неподготовленности украинского шоумена, а также кандидата в президенты Владимира Зеленского к занятию высокого поста главы государства.

Об этом пишет Znaj.ua со ссылкой на статью издания The Economist.

"Многие опасаются, что Владимир Путин съест его будто плитку шоколада производства Петра Порошенко", - говорится в статье.

Автор статьи, ссылаясь на мнение украинского политолога Владимира Фесенко, отмечает, что поддерживая Зеленского, украинцы фактически выражают свое отношение к действующей власти, показывая ей "средний палец".

Вместе с тем издание отмечает, что украинцам "будет не до смеха", когда они проснутся 1 апреля и увидят результаты первого тура.

Издание отмечает, что в случае победы Зеленского, никто не знает, что он будет делать дальше. В частности, как отмечает издание, артист никогда не давал четкого ответа относительно сохранения курса на евроинтеграцию, улучшения инвестиционного климата и прекращения войны в Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", ранее команда Зеленского попала в громкий скандал с обещаниями рекордных зарплат учителям в Украине.