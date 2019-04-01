Официальные результаты выборов в Украине: появились свежие данные

По данным на 4 утра понедельника, 1 апреля, ЦИК уже обработала более 20% бюллетеней. На данный момент лидирует Владимир Зеленский.

Об этом говорится на официальном сайте ЦИК.

Итак, Владимир Зеленский набрал 29,97% голосов избирателей. На втором месте с 16,84% голосов – Петр Порошенко. Тройку лидеров замыкает Юлия Тимошенко. За нее свои голоса отдали 13,33% избирателей.

В пятерку также входят Юрий Бойко с 11.32% голосов избирателей и Анатолий Гриценко, у которого 6,99% голосов.

Как известно, официальные результаты выборов Центризбирком объявит 10 апреля.

В случае если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов избирателей, будет назначен второй тур, который состоится в воскресенье, 21 апреля.

Официальные результаты второго тура будут объявлены до 4 мая.

Как сообщал "Апостроф", ранее были опубликованы результаты второго национального экзит-пола по выборам президента Украины.