В Европе вынесли вердикт выборам в Украине

В Европе считают, что первый тур президентских выборов в Украине был конкурентным, в ходе которого украинцы смогли реализовать свое право на свободное волеизъявление.

Об этом заявил специальный координатор ОБСЕ, почетный президент ПА ОБСЕ Илка Канерва, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы можем говорить, безусловно, что это были конкурентные выборы и была обеспечена возможность голосовать за того кандидата, которого выбирал гражданин. Безусловно, все будет определяться во втором туре", - сказал он.

При этом, глава наблюдателей ОБСЕ Дорис Барнетт также заявила, что день выборов в Украине прошел хорошо.

"У меня большие надежды на то, что после подтверждения, результат будет признан и второй тур будет таким же мирным, упорядоченным и эффективным", - отметила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее стала известна реакция России на результаты экзит-полов по выборам в Украине.