Назван трагический сценарий, который Порошенко может запустить под второй тур выборов

Чтобы избежать второго тура выборов президента Украины Петр Порошенко может вновь объявить в стране военное положение.

Об этом говорится в статье "Апострофа".

В частности, эксперты допустили, что президент может пойти на такой шаг и, якобы, его обсуждают в избирательном штабе главы государства.

"Но в этих условиях это будет настолько все шито белыми нитками, что будет значить разрыв отношений с Западом, изоляцию Украины", - уверяет политолог Петр Олещук.

Также он считает, что такой шаг не принесет Порошенко никаких бонусов, "а только отсрочит его уход от власти, но тогда этот уход будет более трагичным". Он также подчеркивает, что такая ситуация будет выглядеть "откровенным установлением диктатуры".

В свою очередь политтехнолог Дмитрий Раимов отмечает, что, несмотря на то, что такой сценарий обсуждается в штабах, он будет означать катастрофу для главы государства.

"Если президент решит это сделать, то можно только будет сказать ему спасибо, потому как с введением второго военного положения или исполнением какого-либо другого трюка, рейтинги Зеленского резко возрастут, и его начнут поддерживать уже и в парламенте. Поэтому я не верю, что президент на это пойдет", - добавил Раимов.

Подробности читайте в материале "Апострофа": От войны к холодильнику или форс-мажор: как Порошенко выиграть выборы.