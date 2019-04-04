РУС. | УКР.

четверг, 4 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.95
Меню
Политика

Выборы президента 2019

Новости

4 апреля

07:54
Результаты выборов первого тура кандидата в президенты: итоговые результаты, инфографики и карта
07:43
В сети указали на причастность России к расстрелу митингующих в Венесуэле: опубликовано видео
07:25
Раскрыты фото и фамилия идеолога боевиков ДНР, депортированного из Беларуси в Украину
07:17
В Киеве при странном взрыве мужчина потерял часть руки: фото и видео с места ЧП
06:59
Дебаты на "Олимпийском": Порошенко дал ответ Зеленскому
06:54
Появилось видео момента взрыва посреди улицы в Одессе
06:30
Гороскоп на 4 апреля: Весам придется быть гибкими, а Скорпионам нельзя брать ответственность за других
06:29
Назван трагический сценарий, который Порошенко может запустить под второй тур выборов
05:37
Россию накрыло волной смертности: у Путина шокировали цифрами
04:26
Опубликованы топ-3 проекта NASA для жизни на Марсе: видео
03:31
Привыкли к ток-шоу: что украинцы ожидают увидеть на дебатах
02:28
Знаменитая бородатая женщина вышла замуж: опубликовано фото избранника
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Назван трагический сценарий, который Порошенко может запустить под второй тур выборов

четверг, 04 апреля 2019, 06:29

Чтобы избежать второго тура выборов президента Украины Петр Порошенко может вновь объявить в стране военное положение.

Об этом говорится в статье "Апострофа".

В частности, эксперты допустили, что президент может пойти на такой шаг и, якобы, его обсуждают в избирательном штабе главы государства.

"Но в этих условиях это будет настолько все шито белыми нитками, что будет значить разрыв отношений с Западом, изоляцию Украины", - уверяет политолог Петр Олещук.

Также он считает, что такой шаг не принесет Порошенко никаких бонусов, "а только отсрочит его уход от власти, но тогда этот уход будет более трагичным". Он также подчеркивает, что такая ситуация будет выглядеть "откровенным установлением диктатуры".

В свою очередь политтехнолог Дмитрий Раимов отмечает, что, несмотря на то, что такой сценарий обсуждается в штабах, он будет означать катастрофу для главы государства.

"Если президент решит это сделать, то можно только будет сказать ему спасибо, потому как с введением второго военного положения или исполнением какого-либо другого трюка, рейтинги Зеленского резко возрастут, и его начнут поддерживать уже и в парламенте. Поэтому я не верю, что президент на это пойдет", - добавил Раимов.

Подробности читайте в материале "Апострофа": От войны к холодильнику или форс-мажор: как Порошенко выиграть выборы.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Первый тур выборов президента Украины: онлайн трансляция, ЦИК на финишной прямой

Тревожные сигналы не только для Порошенко: почему украинцы голосуют за Зеленского

Пинг-понг Зеленского, официанты-бодигарды Порошенко и тайная комната Тимошенко: репортаж из штабов кандидатов

Выборы президента 2019: как голосовать и что нельзя делать в кабинке

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: