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В сети раскрыли резонансный фейк с "российским" роликом Зеленского
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В сети раскрыли резонансный фейк с "российским" роликом Зеленского

четверг, 04 апреля 2019, 11:34

Кандидата в президенты Владимира Зеленского заподозрили в том, что права на его видео о дебатах с Петром Порошенко принадлежат российской компании, однако в сети опровергли эти подозрения.

Об этом на своей странице в Facebook пишет пользователь Алексей Малышко.

Малышко пояснил, что копирайт с российского Youtube канала "60 минут", который можно увидеть на видео Зеленского, появился там из-за политики сайта в отношении плагиата.

"Почему? Видео появилось на канале "Зе!Президент". Это видео вчера показали в эфире программы "60 минут" и залили на ютуб. У канала "60 минут" есть партнерская программа, Kedoo Entertainment, которая занимается отслеживанием плагиата и отправляет жалобы за нарушение копирайтов. У канала "Зе!Президент" партнерки нет, соответственно никто не занимается копирайтами. Проще говоря: Ютуб распознает перезалив видео Зеленского - как залив отрывка программы 60 минут, правами которой занимается Kedoo", – объясняет пользователь.

Кроме того, в пресс-службе Зеленского распространили заявление, о том, что все права на видео и аудио материалы, которые используются в роликах, принадлежат "Зе! Команде".

"Только и исключительно Зе! Команда является правомочным владельцем всего аудиовизуального контента, который используется в видео роликах и других видео и аудио продуктах, произведенных и транслирующихся в рамках избирательной кампании Владимира Зеленского. Таким образом, только Зе! Команда может принимать решения о предоставлении разрешений и порядка использования этих продуктов третьими лицами", – говорится в заявлении.

Напомним, как ранее сообщалось, кандидат на выборах президента Владимир Зеленский согласился на дебаты с Петром Порошенко, однако выдвинул ряд неожиданных условий.

Детальнее про дебаты между кандидатами читайте в материале "Апострофа": Нужны ли Украине дебаты Зеленского и Порошенко.

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