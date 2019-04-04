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В ЦИК оценили возможность проведения "стадионных" дебатов Порошенко с Зеленским

четверг, 04 апреля 2019, 12:35

Дебаты на НСК “Олимпийский” между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко могут быть формой предвыборной агитации, а не теледебатами, которые установлены законом.

Так считает заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, который высказался о дебатах в комментарии "Укринформу".

"То, о каких дебатах идет речь в постановлении ЦИК, - это статья 62 Закона ("О выборах Президента Украины"). Дебаты, о которых говорят сейчас два кандидата, это немножко не та статья закона, то есть речь идет сейчас о дебатах, которые регулируются как форма предвыборной агитации”, - сказал он.

По его словам, такие дебаты должны оплачивать избирательные фонды кандидатов, в то время как официальные теледебаты оплачиваются из государственного бюджета.

“Я не знаю, о чем говорят кандидаты, спрашивайте у них, но, возможно, оба кандидаты плохо читали закон. Есть предвыборные теледебаты, 62-я статья закона и постановление ЦИК касается именно этого. Когда один кандидат другого вызывает на дебаты, то очевидно, что речь идет о части 1 п. 3 статьи 58 закона. Вот разница”, - сказал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что нынешний президент и кандидат на выборах Петр Порошенко обратился к Владимиру Зеленскому и ответил ему на вызов на дебаты на стадионе НСК "Олимпийский".

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