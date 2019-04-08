В "Народном фронте" высказали требования к кандидатам в президенты

"Народный фронт" потребовал от кандидатов в президенты и политических сил проявить ответственность и "не раскручивать маховик ненависти".

Об этом во время Согласительного совета заявил народный депутат от политической силы Максим Бурбак, передает пресс-служба партии.

"Сейчас необходимо избежать дестабилизации, которая может иметь разрушительные последствия для нашей страны. Поэтому "Народный фронт" требует от кандидатов и политических сил ответственности", - заявил он.

"Уважайте выбор граждан - даже если этот выбор эмоциональный и протестный. Во-вторых, требуем от обоих кандидатов серьезности и содержательной дискуссии. Выборы президента - это не игра и не шоу. Держитесь рамок приличия. Популизм - это инструмент гибридной войны против Украины", - подчеркнул он.

Он также отметил недопустимость блокирования работы парламента и призвал народных депутатов возвращаться к работе.

"Не дестабилизируйте страну бездействием парламента. "Народный фронт" требует от депутатов оставить выборы, не отвлекаться на популизм и приступить к работе", - сказал руководитель фракции НФ.