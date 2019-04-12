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Зеленский или Порошенко: букмекеры резко изменили котировки на победителя выборов

пятница, 12 апреля 2019, 18:46

После перепалки между кандидатами в президенты в прямом эфире телевизионного шоу "Право на власть" шансы Петра Порошенко на победу на выборах резко снизились.

Об этом свидетельствуют котировки ведущих букмекерских контор Украины.

Так, до 11 апреля шанс на победу на выборах действующего президента оценивался в 3,2-3,5, а уже утром 12 апреля, после выступления его в прямом эфире коэффициенты составили 3,4-4,9.

В то же время шанс на победу шоумена Владимира Зеленского был немного повышен – с 1,4-1,5 до 1,25-1,4.

Отметим, что согласно правилам работы букмекерских контор, чем больше коэффициент, тем меньше шансов на победу.

Однако это не может говорить о тенденции на голосовании, ведь перед первым туром выборов у букмекеров фаворитом считался действующий президент Петр Порошенко. На него ставили со средним коэффициентом в 2,0. В то же время шансы Зеленского оценивались в 2,7-3,0.

Как сообщал "Апостроф", 11 апреля вечером президент Порошенко вступил в перепалку с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским в прямом эфире программы "Право на власть". Конфликт возник из-за того, что кандидаты не могли сойтись в дате и месте назначаемых дебатов.

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