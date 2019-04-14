Пора ломать: появилось забавное фото с самодебатов Порошенко

В сети появилось символическое фото кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.

Необычное фото опубликовал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

На нем Порошенко изображен с ручкой в руках, которую он кладет во внутренний карман пиджака.

"Пора ломать", - подписал фотокорреспондент, напомнив про известный момент с пресс-конференции Виктора Януковича в Ростове-на-Дону, когда тот сломал ручку, извиняясь перед украинцами.

Напомним, что в феврале 2018 года послы Евросоюза убрали из санкционного списка экс-министра юстиции Украины Елену Лукаш и бывшего депутата Верховной Рады Сергея Клюева. В их отношении официальные лица ЕС пришли к выводу о недостаточности доказательств.

Также из санкционного списка ЕС исчезли люди из семьи Януковича.