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Удушающие объятия: в Украинском центре в России провели циничную "дискуссию"

воскресенье, 14 апреля 2019, 18:32

Несмотря на то, что президентские выборы в Украине еще не завершились, в России уже заговорили о "братской любви".

Своими впечатлениями от происходящего поделился украинский журналист Роман Цимбалюк в Facebook.

"Случайно попал на мероприятие, где объявили, что уже попробовать "восстановить культуру диалога" между Украиной и Россией, пора начать говорить об украинской и российской культуре, истории. Причем истории исключительно до 2014 года. Надо делать вид, что в 2014 году ничего не произошло. Была у меня мысль, задать лекторам, только один вопрос: "Чей Крым, мать вашу?!", но я был с ребенком, а сын не должен видеть папу, когда у него от злости белеют губы. …Логика этих парней простая: тех украинцев, которых не достать артиллерией, Россия задушит в братских объятиях. Миротворцы *реновы..." - написал он.

В сети тут же стали комментировать происходящее, среди комментаторов были также и участники этой "дискуссии".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, чего Россия ждет от второго тура президентских выборов в Украине.

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