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Порошенко срочно обратился к украинцам: полное видео

четверг, 18 апреля 2019, 16:45
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Президент Украины Петр Порошенко записал срочное видеообращение к украинцам.

Трансляция обращения состоялась на странице Facebook главы государства.

Он назвал своей главной ошибкой то, что не удалось остановить войну, поскольку "ключ от мира не в наших руках". Он также выразил сожаление в связи с тем, что Украине не удалось преодолеть финансовый кризис, который возник в результате российской агрессии.

В своем обращение он также предупредил украинцев о возможных угрозах для Украины в случае победы Владимира Зеленского на выборах, и просит украинцев сохранить путь Украины в ЕС.

Он также отмечает, что примет любой результат выборов 21 апреля.Однако во втором туре просит думать не о Зеленском или Порошенко, а об Украине.

Смотрите полное видео

Как известно, на 19 апреля на стадионе НСК "Олимпийский" запланированы дебаты между Зеленским и Порошенко. Как попасть на них - читайте в материале "Апострофа".

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