Кто такой Владимир Зеленский: жена рассказала о его тайнах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский чаще всего решения принимает сам, не советуясь с супругой.

Об этом Елена Зеленская рассказала в интервью "Апострофу".

"В целом, он сам решает, что ему делать, а что - нет. Наверное, если он сомневается, то он может со мной посоветоваться. Я не настолько далека от всех его дел и проблем, я всегда в курсе, но есть некоторые моменты, которые и для меня становятся сюрпризом. Я говорю ему потом: "можно было меня подготовить"? На что он обычно отвечает, что просто забыл мне сказать. Так что нельзя сказать, что я советник или серый кардинал", - говорит она.

Также она рассказала, в чем секрет их счастливых отношений.

"Секретов никаких нет. Отношения меняются с течением жизни, так как мы меняемся. Отношения сейчас, и когда нам было по 18 лет – разные. В какой-то период кому-то приходится потерпеть. Был период, когда ему приходилось терпеть мои приколы. Потом был период, когда мне приходилось постоять в сторонке, подождать доли внимания, потому что человек набирал обороты, и у него не было ни минуты. Он всегда был трудоголиком. А когда это творческая работа, и вокруг много интересных людей, и ты понимаешь, что возможно сейчас я ему меньше интересна, чем хотелось бы, но давайте подождем, что будет дальше. Слава Богу, что хватало терпения и у него, и у меня, и как-то все проходило достаточно гладко. Не могу сказать, что у нас какие-то правила, которые мы друг для друга выработали, просто притерлись, наверное. Дети связывают очень. Для меня очень важно, то, как мужчина относится к своим детям и, слава Богу, мне повезло. Но все наши друзья, знакомые обожают своих детей, они сумасшедшие в хорошем смысле слова, папы. Это не значит, что они меняют подгузники и уходят в декрет вместо своих жен, но это всегда очень нежные отношения к детям. И Вова в этом плане тоже может быть примером, потому что обожание у него невозможное... Но кому-то же надо быть строгим, и когда я начинаю устраивать воспитательный процесс, он возмущается. Кроме того, нас сплотили сложные моменты в жизни, которые мы прошли, появляется благодарность друг к другу. И повезло, наверное, что мы вообще друг к другу хорошо относимся (улыбается). Наверное, просто подходим друг другу. Разные моменты были в жизни. Бывало такое, что оглянувшись вокруг я понимала, что рядом со мной всегда есть один настоящий друг – Вова", - поделилась супруга кандидата.

Помимо этого, Зеленский, по словам его супруги, очень изобретателен на сюрпризы.

"Я не сильно люблю розовую романтику, чтобы ванна с лепестками роз, например. И сюрпризы я не люблю, я их побаиваюсь, потому что его фантазия безгранична (смеется). Я же люблю все планировать. Вот сейчас сложный период, предстоит "Женский квартал" в Турции, мы должны его написать. И девочки-актрисы входят в репетиционный период, а я не понимаю, еду я туда или нет, потому что это будет в конце апреля. Поэтому я еще несколько дней жду, а потом буду задавать вопросы (улыбается)", - добавила она.

Подробнее о некоторых секретах семейной жизни Владимира Зеленского, читайте в материале "Апострофа": Не побоялся, что его назовут выскочкой, - Елена Зеленская о предвыборной кампании своего мужа.