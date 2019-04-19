На коленях перед Путиным: в сети отреагировали яркой фотожабой на дебаты Зеленского и Порошенко

В интернете опубликовали фотожабу о дебатах между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Фотожабу разместили в сети.

Пользователи после момента, который произошел на НСК "Олимпийский", где проходили дебаты, посмеялись над происходящим. А именно, запечатлели момент, когда оба кандидата стали на колени перед матерями солдат Украины, которые погибли, защищая страну на Донбассе.

Отметим, что Зеленский опустился на два колена на сцене перед зрителями. А действующий президент стал на одно колено перед женщиной-вдовой погибшего бойца, которая стояла позади его. Потому получилось, что Порошенко повернулся спиной к зрителям.

Так, на фотожабе изобразили этот момент, однако на экране телевизора президента РФ Владимира Путина. Также на картинке можно увидеть и самого главу страны-агрессора, который занят просмотром дебатов.

Как сообщал "Апостроф", на дебатах первым выступил кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

Также действующий президент Петр Порошенко задал свои вопросы Владимиру Зеленскому.